Ceci Flores anuncia hallazgo de restos de su hijo en fosa de Hermosillo, Sonora

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Tras años de búsqueda, la madre buscadora Ceci Flores informó el hallazgo de restos óseos de su hijo Marco Antonio en una carretera de Hermosillo; espera confirmación mediante análisis de ADN.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:48 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:39 AM.