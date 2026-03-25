Colosio apunta a Sonora 2027 y desata choque político: origen, poder y rivalidad en juego

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La posible postulación de Luis Donaldo Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora en 2027 ha desatado tensiones políticas entre Movimiento Ciudadano y Morena, poniendo en foco su arraigo familiar en Magdalena de Kino y su carrera en Nuevo León, mientras el oficialismo cuestiona su perfil pese a cumplir con los requisitos legales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:20 AM.
En México y editada el 25/03/2026 09:51 AM.