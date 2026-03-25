Edomex analiza reforma para cambiar el orden de apellidos en actas de nacimiento

...

El Congreso del Estado de México turnó a comisiones una iniciativa que permitiría a madres y padres elegir libremente el orden de los apellidos en las actas de nacimiento, priorizando el de la madre en caso de desacuerdo y buscando mayor igualdad de género.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 09:02 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:50 AM.