Edomex analiza reforma para cambiar el orden de apellidos en actas de nacimiento

El Pleno de la Legislatura del Estado de México aprobó turnar a comisiones una iniciativa que busca reformar el Código Civil local para permitir que madres y padres elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos, con el fin de promover la igualdad de género y fortalecer el derecho a la identidad. La propuesta, presentada por la diputada Daniela Ballesteros Lule, establece que, en caso de desacuerdo entre los progenitores, el primer apellido de la madre prevalecerá sobre el del padre.
La iniciativa plantea modificar el actual sistema, que limita la transmisión de apellidos al primero de cada progenitor, lo que, según argumenta la legisladora, perpetúa inercias históricas que privilegian el apellido paterno. La reforma permitiría que las familias seleccionen entre cualquiera de los apellidos de ambos padres, en el orden que acuerden, reflejando así con mayor fidelidad sus vínculos afectivos y sociales.
"Se busca ampliar el derecho a la identidad y garantizar un marco jurídico más igualitario, respetuoso de los derechos humanos y acorde con la realidad social contemporánea", indicó Ballesteros Lule durante su intervención en el Pleno. Asimismo, destacó que la propuesta fortalece la autonomía familiar y reconoce la importancia del rol materno en la crianza, especialmente en casos donde el padre no participa activamente.
La norma también contempla que, cuando sólo uno de los progenitores reconozca al menor, éste llevará cualquiera de los apellidos de quien lo reconozca, en el orden que se determine. El orden acordado para el primer hijo se aplicará preferentemente a los demás hermanos del mismo vínculo.
La iniciativa será analizada en comisiones en los próximos días, donde se discutirá su viabilidad jurídica y social. De aprobarse, el Estado de México se sumaría a otras entidades que han avanzado en materia de identidad y equidad de género en el registro civil.