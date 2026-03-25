Solo 15% de los casos de feminicidio en México llegan a la justicia, alerta investigadora de la UNAM

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De acuerdo con datos del Censo de Procuración de Justicia 2025, apenas el 15% de los 4,523 casos de feminicidio registrados en México fueron judicializados. La investigadora de la UNAM Sonia Frías Martínez denunció una 'traición institucional' y una alarmante impunidad que refleja fallas estructurales en el sistema de justicia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:41 PM.
En México y editada el 25/03/2026 01:43 PM.