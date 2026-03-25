Fenómeno 'incel': cómo identificar señales de alerta en tu hijo adolescente

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El auge del movimiento 'incel' en espacios digitales representa un riesgo creciente para la salud emocional de los adolescentes y la prevención de la violencia de género. Expertos de la UAM advierten sobre la normalización de discursos misóginos y llaman a los padres a estar atentos a cambios en el comportamiento, lenguaje y consumo digital de sus hijos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 06:56 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:44 PM.