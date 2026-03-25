FIFA anuncia venta final de boletos para el Mundial 2026: fechas y cómo comprarlos

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La FIFA confirmó que la venta de boletos de 'última hora' para el Mundial 2026 comenzará el 1 de abril a través de FIFA.com/tickets. Será la última oportunidad para adquirir entradas antes y durante el torneo, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. No habrá sorteos: las entradas se asignarán por orden de solicitud.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 05:50 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:31 PM.