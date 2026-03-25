FIFA anuncia venta final de boletos para el Mundial 2026: fechas y cómo comprarlos

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que la fase de venta de "última hora" de entradas para la Copa Mundial 2026 arrancará el miércoles 1 de abril. Esta será la última oportunidad para que el público general adquiera boletos antes y durante el torneo, que se llevará a cabo de junio a julio en México, Estados Unidos y Canadá.
Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través del portal oficial FIFA.com/tickets, donde los aficionados podrán consultar los partidos disponibles, seleccionar sus asientos o utilizar la función "Reservar el mejor asiento", que asigna localidades automáticamente. A diferencia de etapas anteriores, no se realizarán sorteos: las entradas se otorgarán conforme a la disponibilidad y al orden de solicitud.
La FIFA indicó que las localidades se liberarán de forma escalonada, por lo que recomendó a los interesados revisar constantemente la plataforma. A partir del 2 de abril también se reactivará el sistema oficial de reventa, permitiendo a los titulares vender sus boletos en un entorno seguro y regulado.
El organismo destacó que la demanda ha sido histórica: en la fase de selección aleatoria se registraron más de 500 millones de solicitudes, lo que derivó en la venta de más de un millón de entradas hasta el 27 de febrero. Con menos de 80 días para el inicio del torneo, se prevé que la asistencia supere los 3.5 millones de espectadores, récord establecido en Estados Unidos en 1994.
La FIFA recordó que la compra de una entrada no garantiza el acceso a los países anfitriones. Los aficionados deberán cumplir con los requisitos migratorios de cada nación y, en su caso, iniciar con anticipación los trámites de visado. Quienes viajen a Estados Unidos podrán acceder al sistema de citas prioritarias FIFA PASS.
Asimismo, la FIFA reiteró que su sitio web es el único canal autorizado para la adquisición de boletos y que todas las ventas son definitivas.