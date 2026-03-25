Lanzan 'harfuchas': conchas con el rostro de Omar García Harfuch se vuelven fenómeno en CDMX

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La pastelería Best Cake CDMX lanzó las 'harfuchas', conchas artesanales con el rostro del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en medio del auge de productos con su imagen. El producto, creado por el pastelero Jonathan Barrera, se ofrece en paquetes bajo pedido y forma parte de una tendencia que fusiona cultura popular, memes y repostería tradicional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 09:54 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:59 AM.