Lanzan 'harfuchas': conchas con el rostro de Omar García Harfuch se vuelven fenómeno en CDMX

La pastelería Best Cake CDMX presentó una novedosa creación que ha captado la atención en redes sociales: las "harfuchas", conchas con el rostro del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Este producto, resultado de la fusión entre la panadería tradicional mexicana y la cultura digital, se ha convertido en un fenómeno de consumo simbólico tras la reciente popularidad del funcionario tras la captura del narcotraficante "El Mencho".
El creador de las "harfuchas" es Jonathan Barrera, un pastelero de 44 años que ha hecho de las conchas su lienzo artístico. Cada pieza se elabora bajo pedido, utilizando la receta tradicional de pan brioche, con mantequilla de alta calidad y una capa de azúcar decorada que reproduce el rostro de García Harfuch. A pesar del diseño, Barrera asegura que "el sabor clásico de la preparación" se mantiene intacto.
Las conchas no se venden de manera individual, sino en paquetes de cuatro o seis piezas, con precios variables según la combinación y cantidad solicitada. Debido a que Barrera gestiona personalmente los pedidos, la producción y las entregas, los tiempos de espera pueden variar. La disponibilidad también depende de la demanda y de la rotación de diseños, que se actualizan conforme a tendencias virales.
La idea surgió tras observar el auge de productos con la imagen de García Harfuch, como las cobijas que se han popularizado en mercados de la colonia Morelos y otros puntos de la Ciudad de México. Estos artículos, no oficiales, se venden entre 170 y 250 pesos y han sido adquiridos como objetos de colección o regalos, impulsando su difusión en plataformas digitales.
Bestcake Cdmx no se limita a figuras políticas. Entre sus creaciones destacan conchas con el Dr. Simi, motivos de talavera, cabezas aztecas y ediciones de temporada como la 'Conchabeenito Abejuarez', una reinterpretación del meme de Benito Juárez con cuerpo de abeja. Esta estrategia refleja una tendencia creciente: la comercialización de productos cotidianos con efigies de personajes públicos, fenómeno que se intensifica en temporadas electorales con camisetas, tazas y banderas.
La aparición de las "harfuchas" representa una convergencia entre la artesanía local, la cultura meme y el marketing espontáneo en torno a figuras institucionales. Mientras el fenómeno gana terreno, comerciantes y emprendedores aprovechan el interés ciudadano para innovar en productos que, más allá de su valor utilitario, funcionan como símbolos sociales y expresiones de identidad colectiva.
Para adquirir las "harfuchas", es necesario contactar directamente a Jonathan Barrera, cuyo emprendimiento se mantiene dinámico y atento a las corrientes de la conversación pública en redes sociales.