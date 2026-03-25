Ministra Yasmín Esquivel recibe Presea al Mérito en Derecho Constitucional

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, recibió este martes la Presea al Mérito en Derecho Constitucional “José Domingo Rus”, otorgada por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) en reconocimiento a su trayectoria jurídica y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho.
El reconocimiento se entregó durante la sesión solemne conmemorativa del 201 aniversario de la fundación del PJEM, celebrada en Toluca. La presea fue entregada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Héctor Macedo García.
En un mensaje publicado en redes sociales tras la ceremonia, Esquivel afirmó que recibe el galardón “con humildad y con plena conciencia de lo que representa”, reiterando su compromiso con la defensa de la Constitución como “el pacto social más sagrado de la Nación”. Subrayó que la justicia debe ser “sensible, valiente y estar siempre del lado de la dignidad humana”.
La distinción lleva el nombre de José Domingo Rus, uno de los fundadores del tribunal mexiquense y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México. El premio reconoce a personalidades cuya labor ha impulsado el desarrollo del derecho constitucional en la entidad.
La gobernadora Delfina Gómez destacó que la justicia es “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”, y reconoció la honestidad y el compromiso social de quienes integran el Poder Judicial estatal. Por su parte, Héctor Macedo resaltó la importancia de preservar la memoria institucional y de inspirar a nuevas generaciones de servidores públicos.
Este reconocimiento llega tras un periodo de polémicas en torno a la ministra, quien en 2022 enfrentó acusaciones de plagio en su tesis profesional. Sin embargo, tras una serie de amparos y pericias judiciales, incluyendo testimonios que acreditaron su autoría del texto, obtuvo sentencias civiles que la exculpan de los señalamientos. Esquivel ha sostenido que fue víctima de campañas de desprestigio, pero que no tiene “nada de qué preocuparse”.
El PJEM entrega anualmente diez categorías de preseas para reconocer a personas e instituciones que han destacado en áreas como derechos humanos, justicia accesible y formación jurídica. La distinción a Esquivel refuerza su posición como figura central en el ámbito jurisdiccional nacional, pese a los cuestionamientos previos.