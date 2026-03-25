Ministra Yasmín Esquivel recibe Presea al Mérito en Derecho Constitucional

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, fue distinguida con la Presea al Mérito en Derecho Constitucional “José Domingo Rus” por su trayectoria y aporte al fortalecimiento del Estado de Derecho, durante la ceremonia del 201 aniversario del Poder Judicial del Estado de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:50 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:41 AM.