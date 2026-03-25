Playas afectadas por derrame de petróleo en Dos Bocas y riesgos para la salud en Semana Santa 2026

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Tras el derrame de petróleo cerca de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, al menos 39 comunidades costeras en Veracruz y Tabasco presentan afectaciones en sus playas. A pocos días de Semana Santa, expertos advierten sobre riesgos a la salud por contacto con hidrocarburos, mientras autoridades y organizaciones ambientales monitorean la situación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 05:35 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:24 PM.