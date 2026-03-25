Preparatoria Anton Makárenko niega que alumno detenido por doble homicidio hubiera sido expulsado

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La Preparatoria Anton Makárenko desmintió que el adolescente de 15 años detenido por el asesinato de dos docentes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hubiera sido expulsado o tuviera problemas académicos o económicos. La institución lamentó la difusión de información falsa y pidió respeto durante el duelo institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:50 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:45 AM.