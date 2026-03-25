Preparatoria Anton Makárenko niega que alumno detenido por doble homicidio hubiera sido expulsado

La Preparatoria Anton Makárenko emitió un comunicado oficial este lunes 24 de marzo de 2026 para desmentir categóricamente que el estudiante de 15 años detenido por el homicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hubiera sido expulsado de la institución, como circuló en redes sociales.
En un mensaje publicado en sus canales oficiales, la dirección del plantel aclaró que el menor es alumno de nuevo ingreso, no tenía adeudos de colegiatura ni antecedentes de problemas internos que pudieran vincularlo con el ataque armado ocurrido en las instalaciones educativas.
"El individuo detenido no fue expulsado ni presentaba situaciones académicas, administrativas o conductuales que justifiquen o estén relacionadas con el crimen cometido", señaló el comunicado firmado por la Dirección de la institución, difundido poco después de las 15:00 horas.
La escuela enfatizó que vive un momento de duelo, reflexión y solidaridad, y exhortó a la sociedad a actuar con responsabilidad, sensibilidad y respeto hacia los familiares de las víctimas y la comunidad educativa, rechazando la difusión de información no verificada.
Las autoridades confirmaron que al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán hallaron sin signos vitales a dos mujeres, identificadas como María del Rosario S. y Tatiana B., con lesiones provocadas por arma de fuego. La SSP confirmó la detención de un menor de edad en el sitio.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el incidente, que calificó como una vulneración de los derechos en el ámbito educativo. A través de su Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, la CEDH realiza acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas.