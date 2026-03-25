Presentan en el Senado agenda ciudadana a favor de la comunidad LGBTI+

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Senadores y representantes de la comunidad LGBTI+ presentaron en el Senado una agenda ciudadana con propuestas legislativas en materia de salud, empleo, educación, vivienda y seguridad, con el fin de avanzar en políticas públicas incluyentes y combatir la desigualdad histórica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 04:40 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:43 PM.