Presentan en el Senado agenda ciudadana a favor de la comunidad LGBTI+

En un histórico ejercicio de participación ciudadana, se presentó en el Senado de la República la Agenda de Propuestas Ciudadanas de la Alianza Nacional de Marchas LGBTTTI+, un documento elaborado por organizaciones de la sociedad civil que busca impulsar una legislación inclusiva y garantizar los derechos de la diversidad sexual y de género en México.
El evento, organizado por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, reunió a legisladores, activistas y representantes de la comunidad LGBTI+ para dar voz directa a las demandas de un sector históricamente marginado. Bañuelos destacó que abrir espacios a propuestas ciudadanas es un avance hacia una democracia más participativa y justa.
“México no puede aspirar a ser un país plenamente democrático mientras haya personas que vivan con miedo por su forma de amar”, afirmó la senadora, quien reiteró el compromiso del Senado con la construcción de leyes que traduzcan en bienestar real las luchas de la comunidad. Subrayó que estas iniciativas no son opcionales, sino una deuda histórica que debe saldarse desde el ámbito legislativo.
Por su parte, Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hizo un llamado a la unidad del movimiento LGBTI+, advirtiendo sobre intentos de revertir avances conquistados. Enfatizó la necesidad de ampliar la visibilidad de la diversidad en todo el territorio nacional, especialmente en comunidades indígenas y zonas rurales, para consolidar los derechos humanos alcanzados.
El senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, respaldó la iniciativa y afirmó que “el mundo está cambiando y este movimiento ya nadie lo detiene”, al tiempo que comprometió al Senado como plataforma para amplificar las voces de la comunidad.
María José Serrano, fundadora de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ de México, explicó que el documento entregado no es simbólico, sino un plan de acción con cinco ejes prioritarios: acceso a la salud, empleo digno, educación inclusiva, vivienda digna y seguridad. Estas propuestas buscan articular una agenda integral que aborde las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI+.
Con esta presentación, se consolida un esfuerzo conjunto entre sociedad civil y poder legislativo para construir un país más igualitario, donde los derechos de todas las personas sean reconocidos, respetados y garantizados sin distinción.