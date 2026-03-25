Rosario Robles acusa a Sheinbaum de traicionar legado del PRD al promover reforma electoral

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Rosario Robles criticó duramente al gobierno de Claudia Sheinbaum por impulsar una reforma que permitiría a la presidenta hacer campaña institucional para su partido, tachándolo como una traición al sacrificio de 500 perredistas asesinados en defensa de la autonomía electoral. La exfuncionaria, ahora en el PRI, utilizó la etiqueta #NoAlPlanB para rechazar lo que considera una intromisión del Estado en los procesos electorales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:58 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:47 AM.