Rosario Robles acusa a Sheinbaum de traicionar legado del PRD al promover reforma electoral

La exfuncionaria Rosario Robles emitió un fuerte mensaje crítico contra la presidenta Claudia Sheinbaum el 24 de marzo, al cuestionar la posibilidad de que la mandataria participe activamente en campañas electorales a favor de su partido. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Robles afirmó: "Desde la tribuna presidencial se habla de los 500 perredistas que fueron asesinados por luchar porque el gobierno sacara las manos de las elecciones. Hoy traicionan ese legado al querer meter a la presidenta en la boleta y que haga campaña por su partido".
La crítica se enmarca en el debate sobre una posible reforma electoral que modificaría las reglas actuales de participación de la titular del Ejecutivo durante procesos comicios, incluyendo la revocación de mandato. Robles acompañó su postura con la etiqueta #NoAlPlanB, señalando su rechazo a lo que interpreta como un retroceso en la independencia del sistema electoral mexicano.
Este posicionamiento resulta particularmente significativo dada la reciente reincorporación de Robles a la vida política nacional. El 18 de marzo, fue nombrada "coordinadora de la defensa ciudadana para México" por Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cargo que asumió tras haber sido absuelta el 6 de noviembre de 2023 del delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso conocido como la Estafa Maestra.
El anuncio de su ingreso al PRI generó amplia repercusión mediática, especialmente por su pasado en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), formación a la que perteneció durante décadas y donde alcanzó cargos de alto nivel, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social. Durante la conferencia de prensa del PRI en la Ciudad de México, Moreno Cárdenas reconoció su trayectoria y expresó: "Muchas gracias Rosario por estar aquí, por defender a México".
Hasta la fecha, no se han detallado las funciones específicas que desempeñará Robles dentro del partido. Su designación forma parte de una estrategia del PRI para abrir sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 a cualquier ciudadano, sin importar su militancia previa.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum evitó referirse directamente al nombramiento de Robles cuando fue cuestionada al respecto el 19 de marzo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Limitó su respuesta a un escueto "sin comentarios". No obstante, sí comentó sobre otros nombres presentados por Moreno como posibles aspirantes, calificándolos como "perfiles muy nuevos".
El caso de la Estafa Maestra, que implicó el desvío de tres mil millones de pesos mediante contratos simulados durante la administración de Enrique Peña Nieto, marcó un capítulo oscuro en la historia reciente del servicio público. Aunque Robles fue vinculada a proceso, finalmente fue absuelta por falta de pruebas suficientes, según resolvió un tribunal federal.
Con este nuevo episodio, el debate sobre la ética, la memoria política y la separación entre poder estatal y partidos vuelve al centro de la discusión pública, mientras el país se prepara para un nuevo ciclo electoral.