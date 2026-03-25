Piden sancionar a autoridades omisas en nueva ley contra feminicidio: 25% de casos no se investigan

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Activistas y familiares de víctimas de feminicidio exigen que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio incluya sanciones a funcionarios que omitan investigar adecuadamente estos delitos. Denuncian que solo el 25% de los casos se investigan como feminicidios, pese a una sentencia de la SCJN desde 2015.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 05:15 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:39 PM.