Piden sancionar a autoridades omisas en nueva ley contra feminicidio: 25% de casos no se investigan

Irinea Buendía, defensora de derechos humanos y madre de una víctima de feminicidio, urgió a incluir sanciones para autoridades omisas en la investigación de estos delitos dentro de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, presentada este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum. Buendía consideró que sancionar la negligencia institucional es "la mejor forma de reivindicar a las víctimas y sus familiares".
La activista recordó que en marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Sentencia Mariana Lima Buendía, derivada del asesinato de su hija, que establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como posible feminicidio, incluso en casos de suicidios o accidentes. Sin embargo, afirmó que "desafortunadamente no fue así" y advirtió que "si desde entonces se hubiera acatado la sentencia, se hubieran evitado cientos de feminicidios en México".
Buendía denunció que, pese al paso del tiempo, los feminicidios no han disminuido. Lo que sí ha caído es el número de casos investigados como tales: según sus datos, solo el 25% del total de asesinatos de mujeres se investigan bajo la figura de feminicidio. Para revertir esta impunidad, exigió voluntad política, personal capacitado y recursos suficientes.
Además, hizo un llamado a incluir en la ley políticas públicas para la atención urgente de los huérfanos y huérfanas de feminicidio, a quienes calificó como "los olvidados" de esta crisis social.
Por su parte, Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, víctima de feminicidio, consideró que con esta iniciativa "el camino está más cerca que nunca". No obstante, subrayó la necesidad de verificar que la propuesta sea técnicamente sólida y que "ponga el interés superior de la infancia en el centro". Aun así, afirmó que "es evidente que México está avanzando" en la lucha contra este delito.