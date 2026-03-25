Así monitorean el viaje de la mariposa monarca por México con tecnología ultraligera

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La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y el Fondo Mundial para la Naturaleza implementan un sistema de seguimiento con dispositivos de 0.06 gramos para rastrear el trayecto migratorio del insecto en México, en un esfuerzo trilateral con EE.UU. y Canadá para su conservación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 08:19 AM.
En México y editada el 25/03/2026 08:15 AM.