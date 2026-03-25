Así monitorean el viaje de la mariposa monarca por México con tecnología ultraligera

La mariposa monarca, emblemático polinizador que recorre hasta 4 mil kilómetros entre México, Estados Unidos y Canadá, ahora es seguida paso a paso gracias a un innovador sistema de monitoreo desarrollado por la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Con apoyo técnico de Cellular Tracking Technologies y el Cape May Point Science Center, el proyecto utiliza dispositivos BlueSeries: transmisores de radio ultraligeros con codificación digital, que pesan apenas 0.06 gramos. Cada dispositivo, alimentado por energía solar y equipado con una antena, se adhiere a las mariposas mediante un pegamento especial sin afectar su integridad física.
El sistema, operativo desde finales de 2025, ya ha permitido registrar datos clave sobre la migración de primavera. Para su implementación, se instalaron 175 sensores en comunidades y ejidos de Michoacán y el Estado de México. Los expertos capturaron y marcaron hembras y machos seleccionados por la calidad de sus alas y tamaño adecuado, liberándolos posteriormente sin daño.
Cada mariposa fue registrada con un código único vinculado a su santuario de origen, como ROS001 a ROS040 para El Rosario, lo que permite un seguimiento individual a través de la aplicación Project Monarch. Los primeros resultados revelan que nueve ejemplares han cruzado la frontera hacia Estados Unidos, cinco se encuentran en el interior de ese país, y por primera vez se ha documentado el retorno al norte de mariposas marcadas en otoño.
Este avance científico llega en un momento clave: Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó durante la presentación del Plan de Acción para la Conservación de la Monarca 2025-2030 que la protección de esta especie debe ser un tema prioritario en la renegociación del T-MEC. El plan busca fortalecer la cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para garantizar la supervivencia del insecto a lo largo de su ruta migratoria.