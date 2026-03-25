Senadora panista denuncia agresión física y verbal en inmediaciones del Senado

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La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo denunció haber sido agredida físicamente por un grupo de personas cerca del Senado de la República; presentó una queja formal ante la FGJCDMX y exigió una investigación inmediata, al calificar el acto como 'cobarde e inadmisible'. El caso eleva la alerta sobre la seguridad de servidores públicos y la creciente violencia política en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:05 AM.
En México y editada el 25/03/2026 09:41 AM.