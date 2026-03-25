SEP adelanta inicio de vacaciones de Semana Santa 2026 por junta del Consejo Técnico Escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciarán el viernes 27 de marzo de 2026, tres días antes de la fecha originalmente programada, que era el lunes 30 del mismo mes. El último día de clases será el jueves 26, con motivo de la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión obligatoria para el personal docente, directivo y administrativo.
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el periodo vacacional abarcará del 27 de marzo al 10 de abril, retomándose las actividades escolares el lunes 13 de abril. La decisión de adelantar el asueto responde a la necesidad de garantizar la participación plena del personal educativo en la sesión mensual del CTE, instancia clave para la planeación académica, evaluación del avance pedagógico y toma de decisiones colegiadas en cada plantel.
El Consejo Técnico Escolar es un espacio fundamental en la gestión educativa de las escuelas de educación básica en México. Durante estas sesiones, los equipos escolares analizan estrategias para mejorar el aprendizaje, revisan indicadores de desempeño, fortalecen la convivencia escolar y alinean sus acciones con las políticas nacionales y estatales en materia educativa.
La SEP destacó que esta modificación no altera el número total de días hábiles ni afecta el cumplimiento del calendario escolar anual. La medida busca optimizar la organización escolar y asegurar que las actividades técnicas-pedagógicas se realicen con la debida atención, sin interferir con la asistencia de los alumnos.
Con este ajuste, más de 30 millones de estudiantes de educación básica en todo el país comenzarán su descanso semestral anticipadamente, mientras que el personal docente aprovechará el tiempo para fortalecer los procesos de mejora continua en sus centros escolares.