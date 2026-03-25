SEP adelanta inicio de vacaciones de Semana Santa 2026 por junta del Consejo Técnico Escolar

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La Secretaría de Educación Pública adelantó el inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026 al viernes 27 de marzo, tres días antes de lo previsto, para permitir la realización del Consejo Técnico Escolar, informó la dependencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:29 AM.
En México y editada el 25/03/2026 09:57 AM.