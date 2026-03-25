Sheinbaum revela ceses de 15 cónsules en EU; refuerza representaciones con nuevo personal de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles el cese de 15 cónsules de México en Estados Unidos, en el marco de una estrategia de modernización y fortalecimiento de las representaciones diplomáticas en ese país. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que los nuevos funcionarios consulares han comenzado labores con resultados positivos y alta capacidad de respuesta ante denuncias.
En el salón Tesorería, Sheinbaum destacó que entre los nuevos cónsules hay personas formadas en el movimiento de la Cuarta Transformación, aunque también se incorporaron perfiles de otros sectores. Subrayó que todos están cumpliendo con eficacia sus funciones, y que cualquier irregularidad o queja es atendida de inmediato por las autoridades correspondientes.
La jefa del Ejecutivo federal indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impulsado un plan integral para reforzar los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, con una inversión total de 31 millones 750 mil 859 pesos. Estos recursos provienen del sorteo especial "México con M de Migrante", organizado por la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025 como homenaje a los connacionales radicados en territorio estadounidense.
Gracias a esta iniciativa, señaló Sheinbaum, se ha podido brindar atención directa a 2 mil 334 mexicanos en situación de vulnerabilidad o necesidad consular. La presidenta reiteró el compromiso del gobierno con la protección de los derechos de los migrantes y el fortalecimiento de los servicios consulares en el extranjero.