Sheinbaum revela ceses de 15 cónsules en EU; refuerza representaciones con nuevo personal de la 4T

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el relevo de 15 cónsules mexicanos en Estados Unidos como parte del fortalecimiento de las representaciones diplomáticas. Los nuevos titulares, muchos vinculados a la Cuarta Transformación, ya operan bajo un programa que ha invertido más de 31 millones de pesos provenientes del sorteo 'México con M de Migrante'.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 03:08 PM.
En México y editada el 25/03/2026 02:18 PM.