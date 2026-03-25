Sheinbaum expresa deseo de que colección Gelman permanezca en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal busca que la colección Gelman, actualmente en exhibición en el Museo de Arte Moderno, se quede en el país; mientras, la Fundación Banco Santander desmiente su adquisición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 04:50 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:35 PM.