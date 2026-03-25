Sheinbaum expresa deseo de que colección Gelman permanezca en México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el deseo del gobierno de México es que la colección Gelman, compuesta por 160 piezas de artistas emblemáticos como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y María Izquierdo, permanezca en el país. La mandataria hizo el anuncio durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum indicó que ya solicitó información a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, sobre el estatus legal y la procedencia de la colección, que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. "Nuestro deseo es que estas obras tan valiosas para la historia del arte mexicano sigan siendo patrimonio accesible para el pueblo", afirmó.
Este martes, la Fundación Banco Santander emitió un comunicado en el que desmintió haber adquirido la colección, aclarando que el acervo pertenece a la familia Zambrano. La aclaración surge tras rumores sobre una posible salida del país de las obras, lo que generó preocupación entre especialistas y el público interesado en el patrimonio cultural nacional.
La colección Gelman, formada por el exiliado argentino Jacques Gelman y su esposa Natasha, es considerada uno de los conjuntos más importantes de arte mexicano del siglo XX. Su permanencia en territorio nacional dependerá de gestiones diplomáticas, legales y culturales que el gobierno federal podría emprender en los próximos meses.