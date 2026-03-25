Sheinbaum pide abrir debate sobre juzgar a menores homicidas como adultos tras crimen en Michoacán

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La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a discutir si los menores que cometen homicidio deben ser juzgados como adultos, tras el asesinato de dos profesoras por un adolescente de 15 años en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Planteó revisar el marco legal actual, que establece cinco años de sanción como máximo para adolescentes, y anunció un programa nacional de salud mental en escuelas secundarias y preparatorias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:12 PM.
En México y editada el 25/03/2026 02:07 PM.