Sheinbaum pide abrir debate sobre juzgar a menores homicidas como adultos tras crimen en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este miércoles a abrir un debate nacional sobre si los menores de edad que cometen homicidio deben ser juzgados como adultos, tras el asesinato de dos profesoras por un adolescente de 15 años en un plantel educativo de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó el caso como “muy doloroso” y reiteró que su gobierno trabajará para que hechos similares no se repitan. Actualmente, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que la pena máxima para un menor que cometa un homicidio calificado es de cinco años de sanción.
“Este tema tiene que abrirse y discutirse”, afirmó Sheinbaum, quien ya había planteado en noviembre de 2023 la necesidad de analizar una posible modificación al marco legal. La jefa del Ejecutivo señaló que, aunque reconoce las bases del sistema de justicia para adolescentes, casos extremos como el ocurrido en Michoacán exigen una reflexión profunda sobre responsabilidad penal y justicia para las víctimas.
Como parte de las acciones preventivas, Sheinbaum anunció que su administración implementará un programa nacional de salud mental en secundarias y preparatorias, con el fin de detectar a tiempo posibles riesgos de violencia escolar. La medida responde también a otro caso ocurrido en el CCH Sur de la Ciudad de México, donde un estudiante de 19 años atacó con arma blanca a compañeros, provocando la muerte de Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años.
La mandataria insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad en las escuelas y fortalecer los mecanismos de atención psicológica. El llamado a debatir el tratamiento legal a menores infractores podría impulsar iniciativas legislativas en los próximos meses.