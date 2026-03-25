Sheinbaum descarta presión de EUA por tema del agua en tratado comercial

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó afirmaciones del senador estadounidense John Cornyn sobre supuesta presión en negociaciones comerciales mediante el tema del agua, y recordó que el intercambio hídrico entre México y EUA se rige por el Tratado de 1944.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:50 AM.
En México y editada el 25/03/2026 10:37 AM.