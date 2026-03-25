Sheinbaum destaca acciones proteger migrantes tras salida de caravana Génesis 2026

...

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano activará el protocolo de atención humanitaria ante la movilización de la caravana migrante 'Génesis 2026', y reiteró el compromiso del país en proteger a los migrantes durante su tránsito por territorio nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 04:55 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:25 PM.