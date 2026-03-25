Sheinbaum destaca acciones proteger migrantes tras salida de caravana Génesis 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal mantiene un trabajo permanente para proteger y atender a los migrantes que ingresan al país, luego de que este martes saliera de Tapachula, Chiapas, la caravana denominada “Génesis 2026”, la primera del año con rumbo a la Ciudad de México.
Desde el Salón Tesorería, Sheinbaum indicó que se activará el protocolo de atención humanitaria para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, destacó que se están fortaleciendo acciones en todo el territorio nacional para prevenir cualquier tipo de maltrato o abuso contra migrantes durante su paso por México.
La mandataria hizo estas declaraciones en medio de una creciente movilización migratoria, mientras autoridades federales y estatales intensifican operativos de vigilancia y apoyo. En ese contexto, este miércoles fueron rescatados 239 migrantes centroamericanos que viajaban ocultos en la caja de un tráiler reportado como robado en Veracruz.
El vehículo fue detectado mediante cámaras de seguridad en Puente Nacional y asegurado posteriormente en Rinconada, municipio de Emiliano Zapata. Los migrantes fueron trasladados a un albergue temporal donde reciben atención médica, alimentación y asesoría legal.
Las autoridades continúan coordinando esfuerzos entre instancias federales, estatales y organismos internacionales para garantizar una respuesta integral y humanitaria ante los flujos migratorios, en línea con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos.