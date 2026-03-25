Suprema Corte protege vivienda de mujeres e hijos en juicios de copropiedad

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La SCJN determinó que los jueces deben priorizar la protección de mujeres y menores en resoluciones sobre copropiedad de inmuebles, evitando que queden sin vivienda. El fallo responde a un caso concreto y se suma a un acuerdo interinstitucional para fortalecer la justicia con perspectiva de género.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 05:10 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:20 PM.