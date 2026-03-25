Tatiana Clouthier y Andrés Mijes 'miden terreno' en NL rumbo a elección de 2027

Dos de los perfiles más visibles de Morena con miras a la gubernatura de Nuevo León en 2027, Tatiana Clouthier y Andrés Mijes, lanzaron una señal política tras compartir un video en redes sociales en el que advierten que ha llegado el momento de "golear" a quienes ya deben abandonar el poder en la entidad.
Clouthier, actual titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), y Mijes, alcalde de Escobedo, difundieron el mensaje tras sostener una reunión en la que, según indicaron, abordaron temas clave para el partido en Nuevo León, las reglas internas para designar coordinadores territoriales —figuras que suelen convertirse en precandidatos— y el compromiso de continuar con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque no mencionaron nombres, ambos morenistas dejaron entrever su descontento con el nombramiento de Mónica Oyervides como alcaldesa sustituta de Juárez, designación que ha generado tensiones internas al tratarse de la esposa del dirigente estatal de Morena, Félix Arratia.
Andrés Mijes destacó la unidad del partido y subrayó la oportunidad histórica que tiene Morena de ganar la gubernatura de Nuevo León. Ambos aseguraron que respaldarán a sus compañeros de partido que busquen coordinar los esfuerzos morenistas en el estado, aunque su encuentro y mensaje han sido interpretados como una primera movida en la carrera por la candidatura.
El acercamiento entre Clouthier, con amplia trayectoria nacional, y Mijes, con fuerte arraigo local, refuerza la percepción de que ambos perfilan como contendientes centrales dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027.