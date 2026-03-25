Tatiana Clouthier y Andrés Mijes 'miden terreno' en NL rumbo a elección de 2027

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La exdiputada Tatiana Clouthier y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, compartieron un video en redes sociales tras una reunión en Nuevo León, en el que advierten que es momento de 'golear' a quienes deben dejar el poder, en clara señal de aspiraciones rumbo a la gubernatura de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 01:10 PM.
En México y editada el 25/03/2026 12:15 PM.