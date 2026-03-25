Yeidckol Polevnsky solicita licencia en medio del debate del 'Plan B' de Sheinbaum

La senadora Yeidckol Polevnsky solicitó este martes 25 de marzo de 2026 una licencia temporal para ausentarse de sus funciones en el Senado de la República, con reincorporación programada para el viernes 27 del mismo mes. La petición, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, se fundamenta en el reglamento interno del Senado y contempla la sustitución temporal por Dennise Ortiz Pérez, en tanto la asamblea legislativa otorgue la licencia formal.
La medida ha generado cuestionamientos en el ámbito político, dado que coincide con el debate del denominado 'Plan B' de reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este dictamen, aprobado el lunes 24 de marzo por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con 24 votos a favor y 11 en contra, propone entre otros cambios que la consulta de revocación de mandato federal se realice el mismo día que las elecciones intermedias de 2027 o 2028, con el fin de reducir costos y optimizar recursos.
Polevnsky ha sido crítica del proyecto original presentado en febrero. En declaraciones recientes, cuestionó la viabilidad de que los diputados plurinominales realicen campañas en múltiples distritos: “Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos… Creo que está fuera de toda realidad”, afirmó.
El dictamen aprobado prevé modificar el artículo 35 constitucional para permitir que la revocación de mandato se celebre el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo presidencial. En 2027, este escenario coincidiría con la elección de 17 gubernaturas, la renovación de los 500 diputados federales, así como comicios estatales y municipales en la mayoría de los ayuntamientos del país.
La votación en comisiones reflejó tensiones internas: Morena y el Partido Verde Ecologista de México respaldaron el dictamen, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron. El Partido del Trabajo (PT) no asistió a la sesión, lo que generó especulaciones sobre diferencias internas dentro de la coalición gobernante.
La breve licencia de Polevnsky, de apenas tres días, ha sido interpretada por analistas como una maniobra estratégica para no posicionarse públicamente durante una votación clave, evitando así tensiones con el gobierno de Sheinbaum, a pesar de sus reservas hacia el contenido del 'Plan B'.