Yeidckol Polevnsky solicita licencia en medio del debate del 'Plan B' de Sheinbaum

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La senadora Yeidckol Polevnsky solicitó una breve licencia este 25 de marzo de 2026, en plena discusión del 'Plan B' de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha generado especulaciones sobre su postura frente al polémico dictamen que busca fusionar la revocación de mandato con las elecciones de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 05:55 PM.
En México y editada el 25/03/2026 04:32 PM.