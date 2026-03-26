FIFA prohíbe máscaras de luchadores en estadios durante repechaje rumbo al Mundial 2026

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La FIFA impone la prohibición de máscaras, incluidas las de lucha libre, en los estadios de Monterrey y Guadalajara durante el repechaje rumbo al Mundial 2026, generando polémica entre la afición mexicana por afectar una tradición nacional. Junto con otras restricciones, la medida busca reforzar la seguridad, aunque despierta críticas por su impacto cultural.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:50 PM.
En México y editada el 26/03/2026 12:06 PM.