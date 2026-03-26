FIFA prohíbe máscaras de luchadores en estadios durante repechaje rumbo al Mundial 2026

En plena antesala del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, la afición mexicana enfrenta una medida inédita: la prohibición de ingresar con máscaras a los estadios sede en Monterrey y Guadalajara. Esta disposición, impulsada por la FIFA, ha generado sorpresa y descontento entre los aficionados, al afectar directamente uno de los símbolos más representativos de la cultura popular del país: la máscara de lucha libre.
El anuncio fue difundido a través de los canales oficiales del Estadio BBVA en Monterrey, donde se publicó una lista detallada de artículos prohibidos para los partidos del repechaje. Entre ellos destacan las máscaras de cualquier tipo, incluidas las inspiradas en leyendas de la lucha libre como El Santo, Blue Demon o Rey Mysterio. Esta decisión se enmarca en un protocolo de seguridad reforzado que la FIFA ha mantenido desde el Mundial de Qatar 2022, con el objetivo de evitar rostros cubiertos y facilitar la vigilancia en recintos deportivos.
Además de las máscaras, la lista de objetos vetados incluye alimentos y bebidas, banderas, laptops y tablets, plumas, aerosoles, mantas o letreros, instrumentos musicales, envases, dispositivos láser, tasers, animales, carreolas y maletas. La medida busca garantizar entornos controlados durante los encuentros internacionales, aunque ha sido cuestionada por su rigidez frente a expresiones culturales arraigadas.
En lo logístico, se confirmó que la distribución de boletos será completamente digital, eliminando la venta en taquillas físicas para agilizar el acceso y mejorar la trazabilidad. En Monterrey, los estacionamientos disponibles serán los números dos, tres y cuatro, con un costo de 200 pesos para vehículos particulares. Por su parte, en Guadalajara se habilitarán rutas de transporte gratuito desde puntos estratégicos como Plaza del Sol, Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes, siempre y cuando los asistentes presenten su boleto digital y realicen un registro previo.
La prohibición de las máscaras ha abierto un intenso debate entre los aficionados. Para muchos, estos accesorios no solo son parte del espectáculo en las gradas, sino también una forma de identidad, celebración y homenaje a una tradición milenaria que fusiona deporte, teatro y mitología popular. Organizaciones culturales y aficionados han expresado su preocupación por lo que consideran una desconexión entre las normas internacionales y las particularidades locales.
Desde la FIFA, se reitera que las medidas responden a estándares globales de seguridad y control de multitudes, especialmente en eventos de alto impacto. No obstante, la decisión pone en evidencia la tensión entre la homogenización de protocolos internacionales y la preservación de las expresiones culturales en el ámbito deportivo. Mientras el reloj avanza rumbo al Mundial 2026, México se prepara no solo para albergar partidos, sino también para defender su identidad en las gradas.