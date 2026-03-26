Caso de la española Noelia Castillo reactiva debate sobre eutanasia en México

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El caso de Noelia Castillo, joven española de 25 años con paraplejia que recibirá eutanasia, reaviva en México la discusión legislativa y social sobre el derecho a una muerte digna, mientras avanza la iniciativa de Ley Federal para la Muerte Digna.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:15 AM.
En México y editada el 26/03/2026 09:06 AM.