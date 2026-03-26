Ciudadano estadounidense acusado de proveer armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa

Un ciudadano estadounidense propietario de una tienda de armas en Arizona fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de intentar proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025.
Laurence Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, enfrenta cargos por intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por conspiración para hacerlo, según una acusación modificada presentada el 17 de marzo por un gran jurado federal en Phoenix. Gray compareció ante un tribunal federal para la lectura de los cargos.
Gray es propietario de Grips By Larry, una tienda especializada en armamento. En 2025 ya había sido acusado junto con Barrett Weinberger, de 73 años y residente de Tucson, por delitos relacionados con tráfico de armas, compra fraudulenta mediante testaferros y presentación de declaraciones falsas en adquisiciones de armas de fuego.
La nueva acusación incluye pruebas adicionales que vinculan a Gray con intentos de suministrar armamento al CJNG en mayo de 2025, así como con una conspiración para proveer armas tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa durante ese mismo año.
Por los cargos de apoyo material a una organización terrorista extranjera, Gray podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. Las condenas por tráfico de armas o complicidad en compras fraudulentas podrían añadir penas de hasta 15 años, mientras que por declaraciones falsas en compras de armas, la pena máxima es de 10 años de prisión.
El caso refleja el endurecimiento de las acciones legales de EE.UU. contra individuos que facilitan recursos a grupos criminales transnacionales ahora clasificados bajo el marco antiterrorista.