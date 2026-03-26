CJNG es declarado organización terrorista en Argentina: implicaciones internacionales para el cártel

En una medida sin precedentes en Sudamérica, el Gobierno de Argentina declaró este jueves 26 de marzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, incorporándolo oficialmente al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET), dependiente del Ministerio de Justicia argentino.
La oficina del presidente argentino indicó que la decisión se tomó en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha contra el terrorismo y el financiamiento ilícito, así como en atención a la normativa nacional vigente. Con esta acción, Argentina se suma a Estados Unidos y Canadá, que ya habían clasificado al CJNG como organización terrorista en 2024.
La declaración llega días después de la cumbre denominada "Escudo de las Américas", convocada el 7 de marzo por el presidente estadounidense Donald Trump, con la participación de 12 países latinoamericanos. El objetivo del encuentro fue coordinar una estrategia continental para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Llama la atención que ni México ni Colombia, naciones clave en la producción y tránsito de estupefacientes, fueran invitadas a la reunión, lo que ha generado debate sobre la efectividad y equidad de la iniciativa. Analistas señalan que la exclusión de estos países podría limitar el impacto real de la ofensiva continental.
La inclusión del CJNG en el REPET implica sanciones concretas: congelamiento de activos, prohibición de operaciones financieras y cooperación reforzada con agencias internacionales de inteligencia. Además, abre la posibilidad de extradición bajo cargos de terrorismo si miembros del cártel son detenidos en territorio argentino.
La medida refuerza la presión internacional sobre el CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de América Latina, con presencia confirmada en más de 30 países. Expertos en seguridad advierten que, aunque simbólica en términos geográficos, la designación en Argentina representa un golpe diplomático y financiero significativo para la estructura operativa del grupo criminal.
El caso pone sobre la mesa la necesidad de una estrategia hemisférica más integrada frente al crimen organizado transnacional, donde la cooperación judicial, financiera y de inteligencia sea verdaderamente inclusiva y eficaz.
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