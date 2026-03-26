CJNG es declarado organización terrorista en Argentina: implicaciones internacionales para el cártel

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El Gobierno de Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista y lo incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET), sumándose a Estados Unidos y Canadá. La medida responde a compromisos internacionales y fortalece la cooperación continental contra el crimen organizado, tras la cumbre 'Escudo de las Américas' liderada por EE.UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:33 AM.
En México y editada el 26/03/2026 11:26 AM.