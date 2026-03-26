Detienen en EE.UU. a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte

La esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, Bertha Olga Gómez Fong, fue detenida el 25 de marzo en Estados Unidos por autoridades migratorias, según reportes preliminares. La detención fue confirmada por familiares y personas cercanas a la mujer, quienes indicaron que el aseguramiento fue llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) por presuntas irregularidades migratorias.
De acuerdo con información proporcionada a El Heraldo de Chihuahua, Gómez Fong fue abordada por los agentes sin portar documentación migratoria vigente, lo que habría motivado su detención. Actualmente, un abogado está gestionando su caso para regularizar su situación legal en territorio estadounidense.
Este hecho ocurre en medio de un contexto de investigaciones contra su esposo, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta acusaciones de corrupción y lavado de dinero. En julio de 2020, Bertha Gómez promovió un amparo ante el Consejo de la Judicatura Federal para impedir su detención o extradición, el cual fue admitido parcialmente. El Juzgado Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México determinó que se analizaría la existencia de órdenes de aprehensión en su contra, pero negó la suspensión de dichas órdenes si llegaran a existir.
Asimismo, en octubre de 2020 se reveló que Gómez Fong había establecido negocios en Miami, Florida, dedicados al reclutamiento de personal de limpieza y a la compra-venta de vehículos usados, actividad que ha sido monitoreada en el marco de las investigaciones relacionadas con el entorno de Duarte.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses no han emitido un comunicado oficial conjunto sobre el caso.