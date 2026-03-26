Detienen en EE.UU. a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte

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Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida el 25 de marzo en territorio estadounidense por presuntas violaciones migratorias, según informaron fuentes cercanas y medios locales. La detención fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE), al parecer por carecer de documentos vigentes. Un abogado ya la representa en el proceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:17 AM.
En México y editada el 26/03/2026 09:09 AM.