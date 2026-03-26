Gasolineros fijan tope de 28.50 pesos en el litro de diésel tras reunión con Sheinbaum

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Tras una reunión con empresarios del sector, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un tope de 28.50 pesos por litro de diésel en todo el país, tras reportarse precios de hasta 30 pesos; se prevé una nueva reducción próximamente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 03:17 PM.
En México y editada el 26/03/2026 03:17 PM.