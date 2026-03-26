Gasolineros fijan tope de 28.50 pesos en el litro de diésel tras reunión con Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles un acuerdo con empresarios gasolineros para fijar un tope de 28.50 pesos por litro de diésel en todo el país, tras reportarse precios de hasta 30 pesos en diversas regiones. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Desde el Salón Tesorería, Sheinbaum señaló que el gobierno federal sostuvo una reunión con representantes del sector para contener el alza en el precio del combustible, derivado de la volatilidad internacional provocada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. En las últimas semanas, el diésel ha registrado un incremento acumulado de 9.1 por ciento, mientras que la gasolina premium subió 7.5 por ciento.
"Aunque se logró este acuerdo, reconocemos que 28.50 pesos sigue siendo un precio alto", afirmó la mandataria, quien adelantó que se continuarán las gestiones para reducir aún más el costo del diésel en las estaciones de servicio.
La medida busca estabilizar el mercado energético nacional y proteger a los sectores más afectados por el encarecimiento del combustible, como el transporte y la logística. El gobierno federal monitoreará el cumplimiento del tope acordado en coordinación con la Profeco y las autoridades competentes.