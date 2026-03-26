Grecia Quiroz denuncia provocación política tras gritos de '¡Morón!' en el Senado

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, calificó como una provocación política los gritos de '¡Morón!' lanzados por senadores morenistas durante su visita al Senado, en medio del debate del Plan B electoral. Aseguró que su presencia no tenía relación con el senador Raúl Morón, señalado en su denuncia por el caso Carlos Manzo, y no descartó que la reacción tuviera tintes machistas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 08:39 AM.
En México y editada el 26/03/2026 09:14 AM.