Grecia Quiroz denuncia provocación política tras gritos de '¡Morón!' en el Senado

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió este miércoles al Senado de la República en medio de un ambiente tenso durante el debate del denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia, invitada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, se vio ensombrecida por un episodio en el que legisladores de Morena corearon repetidamente '¡Morón! ¡Morón!', en alusión al senador Raúl Morón Orozco, en un momento en que la prensa se encontraba presente en el recinto.
Quiroz respondió a los medios tras el incidente y calificó los gritos como una provocación política. 'Pues de echarle esta porra a Morón, que usted está ahí presente como de complicidad… no se ha comprobado que él sea responsable, ¿no? Pero digo, como una ofensa, como una provocación', afirmó. Aclaró que su visita no tenía relación con el senador mencionado: 'La realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él… vine a saludar a personas con quienes tengo relación y con nadie más tengo que quedar bien'.
El episodio ocurre en medio de la polémica generada por el asesinato del activista Carlos Manzo en noviembre de 2025. Quiroz ha insistido en que se investigue una posible línea política en el crimen y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán, en la que incluyó señalamientos contra diversos actores de Morena, entre ellos Raúl Morón. El senador ha rechazado categóricamente cualquier vinculación con el caso y ha advertido que analiza emprender acciones legales por lo que considera acusaciones infundadas.
Ante cuestionamientos sobre si los gritos podrían interpretarse como una actitud machista, Quiroz no descartó esa posibilidad, aunque lo atribuyó al estilo de confrontación habitual en la Cámara Alta. 'Pues a lo mejor sí, pero vuelvo a reiterar, si nos basamos en cómo actúan ellos o cómo están acostumbrados a actuar, pues es normal y es de esperarse', señaló.
La visita de Quiroz coincidió con los preparativos para la discusión del dictamen del Plan B de la reforma electoral, uno de los temas centrales de la agenda legislativa federal. El incidente con los legisladores y la respuesta de la alcaldesa se sumaron al clima de tensión que rodea el debate en el Senado, en vísperas de una sesión clave para el futuro de la reforma.