¿Habrá clases este viernes 27 de marzo? La SEP responde

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La Secretaría de Educación Pública confirmó que no habrá clases este viernes 27 de marzo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria debido a la junta ordinaria del Consejo Técnico Escolar, lo que anticipa el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:25 AM.
En México y editada el 26/03/2026 11:20 AM.