¿Habrá clases este viernes 27 de marzo? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que no habrá clases este viernes 27 de marzo para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. La suspensión se debe a la realización de la junta ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad institucional programada al cierre de cada mes en el calendario escolar oficial.
Ante las dudas de padres de familia y alumnos sobre la asistencia a clases en este último viernes de marzo, la SEP indicó que los estudiantes comenzarán su periodo vacacional desde el jueves 26 de marzo, al no estar programadas actividades escolares para el día siguiente.
Además, el lunes 30 de marzo dará inicio formal a las vacaciones de Semana Santa, periodo que se extenderá hasta el viernes 10 de abril. Las clases se reanudarán el lunes 13 de abril, conforme al calendario oficial de la educación básica en México.
Las Juntas de Consejo Técnico Escolar son espacios de trabajo colegiado en los que participan directores, supervisores y docentes de cada plantel educativo. Durante estas sesiones, el personal escolar analiza el avance del proceso educativo, revisa estrategias pedagógicas y toma decisiones para mejorar la calidad de la enseñanza. Por esta razón, los alumnos no asisten a clases, ya que las jornadas están destinadas exclusivamente al desarrollo profesional y la planeación docente.
La SEP establece estas fechas en el calendario escolar nacional, y tanto escuelas públicas como privadas que siguen la normativa oficial deben ajustarse a esta disposición. El objetivo es fortalecer la gestión escolar y garantizar una educación de calidad con enfoque colaborativo.