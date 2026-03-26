Marko Cortés abre la puerta a alianzas del PAN en 2027, pero solo bajo condiciones específicas

El senador Marko Cortés admitió este 25 de marzo que el Partido Acción Nacional (PAN) podría contender en alianza durante las elecciones de 2027, aunque únicamente en aquellos estados donde las condiciones políticas lo justifiquen. Durante su intervención, Cortés destacó que la estrategia electoral del partido dependerá del contexto local, en un escenario en el que prevé que Morena competirá nuevamente en coalición con el PT y el Partido Verde.
“Es importante que, donde sea necesario, podamos igualar esa estrategia de coalición para fortalecer nuestra competitividad”, afirmó Cortés, quien señaló como ejemplos clave a entidades como Nuevo León y Sonora, donde una alianza podría ser determinante para obtener buenos resultados.
El dirigente panista mencionó a posibles candidatos estatales con potencial para hacer historia, como Miguel Varela en Zacatecas, Riult Rivera en Colima y Alfonso Martínez en Michoacán, quienes podrían convertirse en los primeros gobernadores del PAN en sus respectivos estados si se dan las condiciones adecuadas.
A nivel nacional, Cortés aclaró que el PAN prevé competir de manera independiente en la elección presidencial de 2027. Sin embargo, en los comicios locales, cada entidad federativa tendrá autonomía para decidir si opta por una fórmula de coalición que maximice sus posibilidades de victoria.
En ese marco, el PAN anunció que seleccionará a sus candidatos mediante encuestas abiertas a la ciudadanía, una estrategia que busca diferenciar al partido de Morena. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ironizó sobre el uso de encuestas por parte del blanquiazul.
“Lo que hemos criticado es que no se respeten los resultados de las encuestas, como pasó aquí en la Ciudad de México, donde notoriamente la gente quería a alguien y acabaron poniendo a alguien más”, afirmó Romero Herrera en su cuenta de X. Subrayó que el proceso del PAN será transparente y estará enfocado en convocar a “gente honesta, a los ciudadanos de bien”, en contraste con Morena, donde, según dijo, “se inscriben los que están asociados al crimen organizado”.
El objetivo del PAN para 2027 es incrementar su número de diputados federales, tanto de mayoría como de representación proporcional, en comparación con los resultados de 2021, así como ampliar su presencia en gubernaturas y alcaldías. La estrategia de alianzas selectivas y la apertura en la selección de candidatos forman parte de un plan para consolidar al partido como alternativa viable al gobierno actual.