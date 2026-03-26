Marko Cortés abre la puerta a alianzas del PAN en 2027, pero solo bajo condiciones específicas

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El senador Marko Cortés afirmó que el PAN podría contender en alianza en las elecciones de 2027, siempre que las condiciones políticas locales lo requieran, especialmente en estados clave como Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Colima y Michoacán. A nivel nacional, el partido prevé competir solo. Además, el PAN implementará encuestas abiertas para elegir candidatos, en contraste con las prácticas de Morena, que ha sido criticada por no respetar sus propios sondeos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 10:50 AM.
En México y editada el 26/03/2026 10:46 AM.