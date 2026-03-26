México impone aranceles a China para nivelar condiciones comerciales

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justificó los nuevos aranceles a productos chinos al señalar que su bajo costo responde a subsidios estatales que distorsionan el mercado mexicano en sectores como textiles, calzado, acero y vehículos; destacó que la medida es legítima y respaldada por la OMC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:15 PM.
En México y editada el 26/03/2026 11:57 AM.