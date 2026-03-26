México impone aranceles a China para nivelar condiciones comerciales

El gobierno de México reforzó su postura económica mediante la imposición de aranceles a productos importados desde China, con el objetivo de establecer un "piso parejo" frente a mercancías subsidiadas que afectan directamente a la industria nacional. Así lo anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la Asamblea Anual 82 de CAINTRA, celebrada este 26 de marzo de 2026.
Ebrard explicó que el acero chino, por ejemplo, ingresa al país a un precio de apenas 150 dólares por tonelada, una cifra que consideró artificialmente baja tras análisis técnicos realizados junto con la industria instalada en Monterrey. "Llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande. O sea, los costos pueden variar bastante", afirmó.
El funcionario detalló que esta práctica desleal también se observa en sectores como textiles, calzado y vehículos, cuyos precios de salida en el mercado mexicano están por debajo del costo de operación de empresas nacionales. "Vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda", advirtió.
Ante esta asimetría, México ejerció su derecho soberano de aplicar medidas arancelarias, en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ebrard negó que estas acciones respondan a tensiones políticas: "Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país". Subrayó que el objetivo es proteger la competitividad local y corregir distorsiones generadas por apoyos gubernamentales explícitos en la economía china.
Asimismo, el secretario abordó el contexto comercial con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump mantiene aranceles a ciertas importaciones. Pese a ello, Ebrard destacó que México se encuentra en una posición privilegiada: "El 85%, México tiene ahorita la mejor situación del mundo". Esta ventaja, dijo, se debe a que el país es el principal exportador hacia EU y gran parte de sus envíos están exentos de gravámenes bajo el marco del T-MEC.
Finalmente, Ebrard informó que tras la primera ronda de conversaciones trilaterales, existe una disposición constructiva entre México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer el acuerdo comercial y resolver disputas pendientes, incluidas las derivadas de prácticas desleales de terceros países.