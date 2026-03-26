México reanuda envíos de paquetería a Estados Unidos tras ajustes en normativa aduanera

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La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la reanudación de los envíos postales desde México hacia Estados Unidos a partir del 25 de marzo, tras acuerdos sobre nuevas disposiciones aduaneras derivadas de una orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:35 AM.
En México y editada el 26/03/2026 11:22 AM.