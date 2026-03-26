México reanuda envíos de paquetería a Estados Unidos tras ajustes en normativa aduanera

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que se reanudaron los envíos de paquetería desde México con destino a Estados Unidos, tras semanas de interrupción motivada por cambios en la normativa aduanera impuesta por el gobierno estadounidense. El restablecimiento entró en vigor a partir del 25 de marzo, bajo los lineamientos establecidos en una orden ejecutiva del entonces presidente Donald Trump.
En un comunicado conjunto, la cancillería detalló que Correos de México operará bajo la normativa de la Unión Postal Universal y las nuevas disposiciones acordadas bilateralmente. Asimismo, se confirmó que los costos de envío se mantendrán sin incrementos para los usuarios, como parte de un compromiso del servicio postal nacional.
Los envíos se realizarán de forma directa entre ambos países, sin intermediarios en terceros destinos. No obstante, se establece un cargo adicional del 10 por ciento sobre el valor declarado del paquete, aplicado como impuesto por las autoridades estadounidenses. Este monto deberá ser cubierto por el remitente al momento de realizar el envío.
La SRE exhortó a la ciudadanía a cumplir con los nuevos requisitos aduaneros para garantizar la entrega eficiente de los paquetes. Las autoridades mexicanas destacaron que el acuerdo refleja el trabajo diplomático sostenido entre ambos gobiernos para resolver las afectaciones a miles de ciudadanos y pequeñas empresas que dependen del comercio transfronterizo.
Se espera que en las próximas horas Correos de México publique las especificaciones técnicas y formatos actualizados para el etiquetado y declaración de envíos, a fin de facilitar el cumplimiento normativo.