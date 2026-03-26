México impulsa modernización del transporte de carga con inversión de 2 mil mdp

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó este jueves una iniciativa estratégica para modernizar el transporte de carga pesada en México, con una inversión inicial de 2 mil millones de pesos. El programa busca fortalecer una de las industrias más relevantes para la cadena logística nacional, que actualmente sustenta cerca de 200 mil empleos directos.
“El objetivo es apoyar a una industria de la que dependen 200 mil empleos en nuestro país”, afirmó Ebrard durante la conferencia matutina del presidente. Destacó que la modernización incluirá renovación de flotas, incorporación de tecnologías más eficientes y sostenibles, así como mejoras en infraestructura y conectividad para rutas estratégicas.
Aunque los detalles técnicos del programa aún están en desarrollo, fuentes de la Secretaría de Economía indicaron que se priorizará el reemplazo de unidades obsoletas por vehículos con menores emisiones y mayor seguridad. Asimismo, se exploran esquemas de financiamiento preferencial para pequeños y medianos transportistas.
El anuncio forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la competitividad del sector logístico mexicano, en un contexto de creciente integración comercial con Estados Unidos y Canadá. Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer el calendario de implementación y los mecanismos de participación para empresas y cooperativas del ramo.