México impulsa modernización del transporte de carga con inversión de 2 mil mdp

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció un programa de modernización para el transporte de carga pesada con una inversión de 2 mil millones de pesos, destinado a fortalecer una industria clave que genera 200 mil empleos en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:50 AM.
En México y editada el 26/03/2026 09:49 AM.