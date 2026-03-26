NBA evalúa expansión para 2028-29 con equipos en Las Vegas y Seattle

...

El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la temporada 2028-2029 podría marcar el debut de dos nuevas franquicias en Las Vegas y Seattle, aunque advirtió que la decisión final aún no está tomada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:24 PM.
En México y editada el 26/03/2026 11:56 AM.