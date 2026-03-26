NBA evalúa expansión para 2028-29 con equipos en Las Vegas y Seattle

El comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció este miércoles que la liga contempla una posible expansión para la temporada 2028-2029, con la incorporación de dos nuevas franquicias en Las Vegas y Seattle. No obstante, enfatizó que el proceso se encuentra en una fase exploratoria y que no hay garantía de que el plan se concrete.
Como parte del análisis estratégico, la NBA ha contratado al banco de inversión PJT Partners para evaluar factibilidad económica, infraestructura disponible y potencial de mercado en ambas ciudades. El estudio incluye aspectos clave como sedes, viabilidad financiera y demanda local.
Silver señaló durante una rueda de prensa que, si finalmente se aprueba la expansión, el valor de las franquicias será determinado por el mercado. Sin embargo, expresó confianza en que habrá un "enorme interés de compradores" debido al creciente atractivo global de la liga.
La posibilidad de regresar a Seattle, ciudad que perdió a los SuperSonics en 2008, y establecerse en Las Vegas, un centro emergente para eventos deportivos de élite, representa una estrategia ambiciosa de crecimiento. Aun así, Silver reiteró que todas las opciones están sobre la mesa y que ninguna decisión es irreversible en esta etapa.