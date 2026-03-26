Solo el 14% de líneas móviles en México están registradas en el Padrón Nacional

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Hasta el 24 de marzo de 2026, apenas el 14% de las líneas móviles activas en México ha sido registrada en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil, según datos de la CRT. Los usuarios tienen hasta el 30 de junio para cumplir con el registro y evitar la suspensión del servicio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:36 AM.
En México y editada el 26/03/2026 11:25 AM.