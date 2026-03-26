Solo el 14% de líneas móviles en México están registradas en el Padrón Nacional

Hasta el 24 de marzo de 2026, solo el 14% del total de líneas móviles activas en México se han inscrito en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil, revelaron datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Con apenas tres meses de plazo restante antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026, millones de usuarios aún no han cumplido con el registro obligatorio que busca eliminar el anonimato en el uso de servicios móviles y fortalecer la seguridad nacional.
De acuerdo con la CRT, todos los usuarios —tanto de planes prepago como pospago— deben vincular sus datos personales, incluyendo la Clave Única de Registro de Población (CURP) o una identificación oficial, a su número telefónico. El proceso debe realizarse directamente con el operador de telecomunicaciones, ya sea de forma presencial en centros de atención o en línea a través de la página web o aplicación del proveedor.
En el caso del registro remoto, los usuarios deberán ingresar su número telefónico, cargar una imagen de su identificación oficial (INE, pasaporte o CURP) y completar una prueba de vida, consistente en una selfie en tiempo real que verifique su identidad. Ambos métodos buscan garantizar la autenticidad del proceso y prevenir fraudes.
Según el último reporte del The Competitive Intelligence Unit, al cierre de 2025 la base de líneas móviles en México alcanzó los 161.7 millones, lo que representa un crecimiento anual del 6.2%. Sin embargo, se ha observado una desaceleración en la adquisición de nuevas líneas, atribuida en parte a la exigencia del registro.
La CRT reiteró que quienes detecten líneas registradas a su nombre sin su consentimiento pueden acudir a un Centro de Atención a Clientes con una identificación oficial vigente para solicitar la desvinculación. Tras la validación de identidad, el caso será evaluado y, en su caso, se procederá a la eliminación del registro indebido.
A pesar de las críticas en redes sociales y de afirmaciones virales sobre la supuesta inconstitucionalidad de la medida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido ninguna resolución que invalide el registro obligatorio. Las autoridades insisten en que la normativa se enmarca en los lineamientos de la ley de telecomunicaciones y responde a compromisos internacionales en materia de seguridad y combate al delito.
La CRT exhortó a la población a no esperar los últimos días para cumplir con el trámite y evitar interrupciones en el servicio telefónico. El incumplimiento a la fecha límite podría derivar en la suspensión automática del servicio sin posibilidad de restitución inmediata.