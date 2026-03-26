Pemex destina 35 mdp para pescadores afectados por derrame en Dos Bocas

...

Petróleos Mexicanos (Pemex) destinó 35 millones de pesos para mitigar el impacto económico en pescadores de Tabasco y Veracruz tras el derrame en la refinería Olmeca, en Dos Bocas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el incidente fue causado por una embarcación de empresa privada y ordenó la intervención de la FGR, mientras Pemex encabeza labores de limpieza y apoyo social.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:40 PM.
En México y editada el 26/03/2026 12:08 PM.