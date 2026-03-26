Pemex destina 35 mdp para pescadores afectados por derrame en Dos Bocas

Tras el derrame ocurrido el 17 de marzo en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la destinación de 35 millones de pesos para mitigar las afectaciones económicas a pescadores de zonas impactadas en Tabasco y Veracruz. Así lo informaron autoridades federales y organismos de seguimiento en un comunicado conjunto emitido el 26 de marzo de 2026.
La paraestatal detalló que mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores, además de brindar acompañamiento técnico. Entre las medidas implementadas destacan el suministro de 100 mil litros de combustible al municipio de Paraíso, Tabasco —60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel—, con un valor superior a 20 millones de pesos, y una inversión de 15 millones de pesos en equipo de pesca a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).
Desde el inicio del incidente, Pemex desplegó una Unidad Médica Móvil para atender a comunidades afectadas y otorgó contratos temporales a pobladores de la región. No obstante, la actividad pesquera en el Golfo de México ha sufrido severas interrupciones. Pescadores locales reportan que productos como ostiones presentan olor a petróleo y manchas negras, lo que ha impedido su comercialización.
"Ya no podemos comercializar esto porque ya no sirve", denunció José del Carmen, pescador tabasqueño. Además, medios como Azteca Noticias reportaron que pescadores fueron abandonados en una reunión programada con autoridades, lo que ha generado desconfianza en la región.
En su conferencia matutina del 23 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el derrame no fue ocasionado por Pemex, sino por una embarcación perteneciente a una empresa privada. Por ello, instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y determine responsabilidades. A pesar de ello, destacó que Pemex encabeza las labores de limpieza en coordinación con la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargadas de evaluar los daños ambientales.
Sheinbaum ordenó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse a la zona para supervisar personalmente las acciones y evaluar si se requieren recursos adicionales. Subrayó que, una vez identificada la empresa responsable, deberá asumir la reparación integral de los daños, incluyendo las afectaciones económicas a las comunidades pesqueras.