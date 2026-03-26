PRI en el Senado denuncia presiones de Morena para aprobar plan B electoral

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Los 13 senadores del PRI anunciaron su voto en contra del plan B de reforma electoral y acusaron que Morena ha ejercido presiones y ofrecido cargos, incluso gubernaturas, a cambio de apoyar la iniciativa. El líder nacional del partido calificó las ofertas como inaceptables y advirtió que el fracaso del plan B será una derrota histórica para el gobierno federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 10:31 AM.
En México y editada el 26/03/2026 10:31 AM.