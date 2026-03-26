Senado prohíbe uso comercial de voz, imagen y datos de menores en escuelas sin consentimiento

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El Senado aprobó una reforma que prohíbe a escuelas públicas y privadas utilizar la voz, imagen o datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales sin autorización expresa y por escrito de sus tutores, reforzando el interés superior de la niñez y la protección de datos personales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 05:45 PM.
En México y editada el 26/03/2026 04:28 PM.