Sheinbaum anuncia apoyo a pescadores afectados por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este 26 de marzo de 2026 que el gobierno federal brindará apoyo integral a los pescadores afectados por el reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Durante su informe matutino, Sheinbaum destacó que un censo ya identificó a los trabajadores del sector pesquero impactados por el incidente ambiental y que se garantizará su asistencia.
"Se les va a apoyar a todos los pescadores", afirmó la mandataria, quien detalló que las Fuerzas Armadas y un grupo interinstitucional especializado continúan con las labores de limpieza y monitoreo en las zonas costeras afectadas. Asimismo, aseguró que las playas donde se detectaron manchas de hidrocarburos hoy se encuentran en "muy buenas condiciones" tras las acciones de saneamiento.
La investigación sobre el origen del derrame está a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), que coordina esfuerzos con instituciones internacionales para determinar las circunstancias del incidente. Sheinbaum señaló que existe una hipótesis preliminar sobre el origen del siniestro, aunque aún requiere confirmación técnica. Además, se han identificado otras manchas de hidrocarburos cuyas fuentes están siendo investigadas.
La jefa del Ejecutivo federal adelantó que en los próximos días se ofrecerá un informe detallado sobre los avances de la investigación y las acciones de mitigación implementadas. El gobierno mantiene activo el monitoreo ambiental para prevenir impactos adicionales en los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.