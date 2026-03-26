Sheinbaum anuncia apoyo a pescadores afectados por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal, a través de un grupo interinstitucional y las Fuerzas Armadas, continúa con labores de saneamiento tras el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, y aseguró que todos los pescadores afectados recibirán apoyo. La Marina investiga el origen del siniestro en coordinación con organismos internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:52 AM.
En México y editada el 26/03/2026 11:49 AM.