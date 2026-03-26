Sheinbaum anuncia grupo interdisciplinario para atender derrame de crudo en Veracruz y Tabasco

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por la Semar, Pemex y Semarnat para atender el derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco, originado presuntamente por un barco, mientras se investigan otras manchas detectadas; se reporta movilización para limpieza de playas y censo a pescadores afectados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:02 PM.
En México y editada el 26/03/2026 11:54 AM.