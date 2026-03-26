Sheinbaum anuncia grupo interdisciplinario para atender derrame de crudo en Veracruz y Tabasco

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se atiende el derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco mediante un grupo interdisciplinario conformado por la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La mandataria señaló que el derrame principal fue ocasionado por un barco, aunque posteriormente se identificaron otras manchas en la zona, las cuales ya están siendo investigadas por las autoridades competentes. Detalló que las autoridades se han movilizado de inmediato para contener y limpiar los afectos en las playas y ecosistemas costeros.
Este mismo día, anunció Sheinbaum, se ofrecerá una rueda de prensa técnica con las dependencias involucradas para dar a conocer información detallada sobre el incidente, las acciones de respuesta y el avance en las labores de remediación.
Asimismo, la presidenta confirmó que se lleva a cabo un censo para identificar y apoyar a todos los pescadores que pudieran verse afectados por el derrame, con el fin de garantizar su sustento y acceso a apoyos gubernamentales.