Sheinbaum instala sistemas nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres

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La presidenta Claudia Sheinbaum instaló los Sistemas Nacionales de Igualdad Sustantiva y para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres en Palacio Nacional, con la participación de altos funcionarios federales, gobernadores y el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:10 AM.
En México y editada el 26/03/2026 09:05 AM.