Sheinbaum instala sistemas nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles en Palacio Nacional la instalación de los Sistemas Nacionales de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres.
El acto, realizado en el Salón Tesorería, contó con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, quien ingresó al recinto histórico por la calle de Corregidora minutos antes de las 18:00 horas. También asistieron de manera presencial la fiscal General de la República, Ernestina Godoy; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, así como otros miembros del gabinete legal y ampliado.
Además, diversos gobernadores, fiscales y funcionarios estatales participaron en la reunión de forma virtual, en un esfuerzo coordinado entre las tres órdenes de gobierno para fortalecer las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres.
Este anuncio se da tras las declaraciones de Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, quien el martes detalló que la comisión se operará a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.
Mediante sus redes sociales, la mandataria difundió imágenes del evento y destacó el compromiso del gobierno federal con la igualdad sustantiva y la protección de los derechos humanos de las mujeres en todo el país.