Claudia Sheinbaum reconoce rezagos burocráticos y asegura que se resolverán progresivamente

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La presidenta Claudia Sheinbaum admitió durante su conferencia matutina en Palacio Nacional la existencia de importantes rezagos burocráticos en la Administración Pública Federal, atribuidos a la complejidad de las normas y regulaciones; no obstante, garantizó que su gobierno trabajará en solucionarlos de manera gradual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 04:45 PM.
En México y editada el 26/03/2026 04:06 PM.