Claudia Sheinbaum reconoce rezagos burocráticos y asegura que se resolverán progresivamente

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles la persistencia de múltiples problemas burocráticos dentro del funcionamiento del gobierno federal, derivados principalmente de la estructura compleja y extensa de la Administración Pública Federal. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que la implementación de políticas públicas enfrenta retrasos debido a marcos regulatorios heredados.
"Sí hay todavía muchos problemas burocráticos, por la amplitud de la administración pública, una acción tarda más de lo que uno quisiera por las regulaciones y normas", afirmó Sheinbaum, quien destacó que su equipo de trabajo está enfocado en agilizar procesos sin comprometer la transparencia ni la legalidad.
A pesar de estos desafíos internos, la jefa del Ejecutivo consideró que los principales retos de su administración han sido de carácter externo, sin precisar detalles durante su intervención. No obstante, reiteró el compromiso de su gobierno con la eficiencia, la rendición de cuentas y la simplificación administrativa.
Las declaraciones ocurren en un momento clave para la gestión presidencial, cuando diversas dependencias inician ajustes operativos para cumplir con las prioridades del nuevo régimen político. Expertos en administración pública han señalado que la reducción de trámites y la digitalización de servicios son pasos fundamentales para superar la lentitud institucional.
Sheinbaum concluyó que, aunque el proceso será gradual, su administración tiene como meta construir un Estado más ágil, cercano a la ciudadanía y alineado con los principios de austeridad y eficacia que ha promovido desde el inicio de su mandato.