Sheinbaum califica de 'temor infundado' el rechazo del PT y oposición a revocación de mandato

...

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el voto en contra de senadores del PT y partidos opositores a incluir la revocación de mandato en el Plan B de la reforma electoral respondió a temores políticos infundados, al creer que su presencia en la boleta podría alterar el equilibrio en las elecciones intermedias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:40 AM.
En México y editada el 26/03/2026 11:37 AM.