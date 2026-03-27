Astrofísico de la UNAM, José Eduardo Méndez, recibe Premio Princesa de Girona Internacional 2026

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El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, investigador de la UNAM, fue galardonado con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría Investigación por su destacada labor en astrofísica, incluyendo la resolución de un enigma de décadas sobre las abundancias químicas en nebulosas y su liderazgo en el proyecto Local Volume Mapper del SDSS-V.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 09:30 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:21 AM.