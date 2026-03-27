Astrofísico de la UNAM, José Eduardo Méndez, recibe Premio Princesa de Girona Internacional 2026

El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue distinguido con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría Investigación, otorgado por Su Majestad el Rey Felipe VI durante la ceremonia central del Tour del Talento 2026 en Alcalá de Henares, España.
El reconocimiento, anunciado el 26 de marzo de 2026, destaca su liderazgo científico en el estudio de nebulosas y su contribución fundamental al proyecto Local Volume Mapper del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V), uno de los esfuerzos más ambiciosos de cartografía estelar del mundo. Méndez Delgado es actualmente uno de los survey scientists clave del consorcio, encargado de definir las estrategias científicas del proyecto y su expansión hacia la próxima fase, SDSS-VI.
Entre sus logros más notables, destaca la resolución en 2023 de una discrepancia de décadas en las mediciones de abundancias químicas en nebulosas, un avance publicado en la prestigiosa revista Nature que transformó la comprensión de la composición química del universo ionizado. Este hallazgo, junto con la creación de la base de datos internacional DESIRED —que reúne espectros profundos de regiones ionizadas—, le valió el Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck, una de las máximas distinciones en astrofísica.
Formado inicialmente en la UNAM, Méndez Delgado continuó su formación en la Universidad de La Laguna (España), donde obtuvo su máster y doctorado cum laude, gracias a la única beca otorgada por la Fundación Carolina en su área. Posteriormente, realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Heidelberg, uno de los centros líderes mundiales en astrofísica.
Desde el Instituto de Astronomía de la UNAM, impulsa redes de colaboración científica internacional y fortalece la participación de Latinoamérica en grandes consorcios astronómicos. Con más de 50 publicaciones en revistas de alto impacto, su trayectoria lo posiciona como un referente joven en la ciencia global.
El Premio Princesa de Girona Internacional reconoce el talento científico con proyección social y compromiso con el avance del conocimiento. En esta edición, la argentina Mercedes Bidart, cofundadora de la fintech Quipu, recibió el galardón en la categoría CreaEmpresa.
El anuncio se realizó en el marco del Tour del Talento 2026, evento organizado por la Fundación Princesa de Girona y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con el apoyo de Microsoft, Fundación Sabadell, Fundación Ibercaja, Clear Channel, Davante y Renault Group Fundación España, que reúne a más de 120 mil participantes en cuatro ediciones con actividades enfocadas en liderazgo, innovación y desarrollo personal.