Buques con ayuda humanitaria a Cuba siguen desaparecidos, confirma Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda humanitaria a Cuba continúan sin contacto y que las labores de búsqueda persisten tras perderse su rastro en altamar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 11:05 AM.
En México y editada el 27/03/2026 11:37 AM.