Buques con ayuda humanitaria a Cuba siguen desaparecidos, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este 27 de marzo que las dos embarcaciones mexicanas encargadas de transportar ayuda humanitaria a Cuba siguen sin ser localizadas, tras haber perdido contacto con la Armada de México durante su travesía.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, conocida como la 'mañanera del pueblo', Sheinbaum detalló que las autoridades navales mantienen operativos de búsqueda y rescate en coordinación con instancias internacionales, aunque por el momento no se ha reportado el paradero de las pequeñas embarcaciones.
"Siguen en búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones", declaró la mandataria, quien no precisó la causa de la pérdida de comunicación ni el número exacto de tripulantes a bordo. Tampoco se han revelado detalles sobre el tipo y volumen de la ayuda humanitaria que transportaban.
El destino de las embarcaciones era la isla de Cuba, en el marco de una iniciativa de cooperación humanitaria entre ambos países. Las autoridades mexicanas no han descartado condiciones climáticas adversas como posible factor en el incidente.
El caso ha generado preocupación tanto en México como en Cuba, mientras las familias de los tripulantes aguardan noticias. El gobierno federal mantiene en reserva información sensible mientras continúan las operaciones de rastreo en el Caribe.