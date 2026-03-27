Guardia Nacional despliega 50 mil elementos para garantizar seguridad en Semana Santa 2026

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La Guardia Nacional intensificó su operativo de seguridad con 50 mil elementos en todo el país durante las vacaciones de Semana Santa 2026, reforzando vigilancia en carreteras, destinos turísticos y zonas de alta afluencia hasta el 18 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 12:18 PM.
En México y editada el 27/03/2026 12:16 PM.