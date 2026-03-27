Guardia Nacional despliega 50 mil elementos para garantizar seguridad en Semana Santa 2026

Con el fin de garantizar la seguridad de millones de viajeros durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, la Guardia Nacional desplegó un total de 50 mil elementos en todo el territorio nacional. El operativo, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), inició el 18 de marzo y se extenderá hasta el 18 de abril, informó el subjefe operativo de la corporación, el general Alejandro Riva Salgado.
Este despliegue representa un incremento significativo respecto al contingente habitual de 30 mil elementos, al incorporar 20 mil efectivos adicionales para atender la alta movilidad de turistas nacionales y extranjeros. Las zonas prioritarias incluyen 21 playas, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, aeropuertos, centrales de autobuses, carreteras y casetas de cobro.
"Vamos a tener presencia en 21 playas, en zonas arqueológicas, en áreas protegidas, en carreteras y casetas; a lo largo y ancho del territorio nacional para salvaguardar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros", afirmó Riva Salgado. El operativo cuenta con patrullas, camionetas, motocicletas, helicópteros y embarcaciones para asegurar una cobertura eficaz tanto en tierra como en zonas costeras.
Además, las autoridades pusieron a disposición del público el número de emergencia 088, disponible las 24 horas para reportar incidentes o solicitar apoyo. El general destacó que los elementos estarán activos en rutas de mayor afluencia y mantendrán comunicación directa con los viajeros en puntos estratégicos.
Como parte de las recomendaciones, la Guardia Nacional exhortó a la población a respetar los límites de velocidad, evitar conducir en estado de fatiga, revisar el estado del vehículo antes de emprender el viaje y utilizar en todo momento el cinturón de seguridad. La estrategia busca reducir accidentes viales y delitos, fortaleciendo la confianza de turistas y familias mexicanas durante esta temporada.