INE impone multas por 10.5 millones de pesos a partidos por afiliaciones indebidas

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por un total de 10 millones 552 mil 904.76 pesos a cinco partidos políticos por afiliaciones indebidas, tras comprobar que 115 personas fueron registradas como militantes sin su consentimiento. La sanción más alta recae sobre Morena, que deberá pagar 4.3 millones de pesos por 52 casos comprobados.
El Consejo General del INE atendió quejas presentadas por 385 ciudadanos que denunciaron haber sido afiliados sin autorización a alguno de los seis partidos políticos nacionales. De estos, 218 reclamaron estar registrados en el padrón de Morena sin haberlo consentido. Tras la revisión, se acreditó la afectación de 115 personas, lo que derivó en las sanciones aplicadas.
Además de Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sancionado con 2.2 millones de pesos por 19 casos comprobados; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 1.8 millones por 18 afiliaciones irregulares; el Partido Acción Nacional (PAN), con 1.2 millones por 16 casos; y el Partido del Trabajo (PT), con 880 mil pesos por 10 afiliaciones no autorizadas.
Movimiento Ciudadano fue el único partido que no recibió sanción, ya que demostró que las cinco personas que presentaron queja efectivamente dieron su consentimiento para ser afiliadas.
El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, informó que con estas resoluciones se ha abatido el 92 por ciento del rezago acumulado en miles de denuncias contra partidos políticos por prácticas irregulares en sus procesos de afiliación.