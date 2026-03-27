INE impone multas por 10.5 millones de pesos a partidos por afiliaciones indebidas

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El INE sancionó a cinco partidos políticos con un total de 10.5 millones de pesos por afiliaciones irregulares, tras comprobar que 115 personas fueron registradas sin su consentimiento. Morena encabeza las multas con 4.3 millones, seguido por PRI, PVEM, PAN y PT. Movimiento Ciudadano fue el único exento.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 10:01 AM.
En México y editada el 27/03/2026 09:38 AM.